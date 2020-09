"Epidemiologická situace se zhoršuje. Rozhodli jsme se pro vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které zavádí od zítřka nošení roušek, až na některé výjimky, které znáte z minulosti, ve všech vnitřních prostorách. Jejich nošení je to nejmenší, co můžeme nyní udělat," uvedl na tiskové konferenci, která probíhala formou videokonference, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Povinnost nosit roušky bude podle Vojtěcha nově platit na všech hromadných akcích. Ministr také upozornil, že koronavirem je již zasaženo 144 škol. "Nejedná se o malé číslo, onemocněli i někteří pedagogové," konstatoval s tím, že roušky budou povinné i ve společných prostorách škol. V případě práce v kancelářích pak není nutné nosit roušky, pokud od sebe zaměstnanci udrží odstup nejméně dvou metrů.

Vojtěch také na twitteru vyzval občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. "Zapamatujme si pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy. Je to to nejmenší a přitom tak důležité. Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie," napsal.

"Nemohu vyloučit, že bychom k tomuto mohli přistoupit i v jiných regionech, pokud by se situace vyvíjela nepříznivě. Ale pokud se bavíme o plošném celkovém uzavírání některých podniků, obchodů, restaurací, tak to určitě nyní nechystáme. Snažíme se ekonomická opatření minimalizovat jen pro regiony, kde ta situace je nejhorší," uvedl také ministr Vojtěch.

Epidemiolog: Nemůžeme už nic nedělat

Hlavní epidemiolog pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal v Radiožurnálu řekl, že opatření je v tuto chvíli nutné. "Nemůžeme nedělat nic už," uvedl. Opatření podle něj přišlo "tak akorát". "Doufejme, že přišlo včas," dodal. Připomněl, že mnozí epidemiologové už v létě volali po tom, že by se nemělo od roušek upouštět. Pokud nynější opatření nebude mít efekt, Smejkal nevylučuje, že Česko bude muset přistoupit k dalším opatřením, ne nějak drastickým. "Je to pořád o třech věcech - roušky, distanc a mytí rukou, nic nového nemáme," uvedl.

Ministerstvo zdravotnictví vydá do konce týdne aktualizovaný regionální semafor. „Vyhodnocujeme současný epidemiologický stav. Máme podklady pro vybarvení semaforu. Většina okresů zezelená, postoupí do druhého stupně epidemiologické pohotovosti. A s tím budou spojena i opatření,“ upozornila hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Na mapě okresů podle rizika nákazy, takzvaném semaforu, je v oranžové barvě pouze Praha, podle ministerstva zdravotnictví v hlavním městě začal komunitní přenos. Zelenou barvu dostaly minulý týden nově okresy Hodonín, Beroun, Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Třebíč a Blansko, už podle dřívějšího semaforu byly zelené Kolínsko a Příbramsko. Ve zbylých částech republiky je podle semaforu riziko nákazy zanedbatelné.

Dostatečné kapacity nemocnic

"Neřekl bych, že semafor je mrtvý. Neřeší se tam pouze roušky, ale celá řada dalších opatření," vysvětlil Vojtěch, který odmítl, že by nastávala krizová situace. "Kapacity nemocnic jsou zatím dostatečné, roste jen počet nakažených a snažím se zavádět preventivní opatření," dodal.

V úterý přibylo v Česku rekordních 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem, dosavadním maximem bylo pátečních 796 případů. Rekordní je také počet aktuálně nemocných, kterých je 9272. Hospitalizovaných s covidem-19 je 234 lidí, ve vážném stavu je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 62 pacientů, nejvíce od 29. dubna.

"Všichni si všimli rostoucího počtu pacientů s nemocí covid-19. Dalo se to očekávat a každý, kdo se podívá do okolních zemí, vidí, že v tom nejsme sami. Doufám, že se situace nevymkne kontrole a nebudeme muset sahat k dalším restrikcím," zdůraznil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek s tím, že virus může znovu nabrat sílu, kterou měl v jarních měsících.

Podle Duška je nyní drtivá většina nakažených s lehkým průběhem onemocnění, nevyžadují zásah zdravotnických služeb, natož hospitalizaci. Reprodukční číslo je zhruba 1,3, což znamená, že jeden pozitivně diagnostikovaný člověk průměrně nakazí 1,3 dalšího člověka.

Babiš: Čeká nás těžký podzim

Podle premiéra Andreje Babiše čeká Českou republiku kvůli koronaviru těžký podzim. Opatření ekonomického charakteru si země ale podle něj nemůže dovolit, proto v předtočeném videozáznamu na Národním průmyslovém summitu v Praze vyzval k odpovědnosti a dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel.

Babiš uvedl, že vláda už nebude zavádět omezení ekonomického charakteru. Upozornil však, že počet nových případů skokově roste a mnoho lidí se chová, jako by koronavirus zmizel. Hlavním cílem vlády podle něj je ochránit rizikové skupiny obyvatel, do kterých se podle něj nepočítají pouze lidé důchodové věku, ale už i občané nad 50 let, kteří trpí různými onemocněními.

"Máme velký zájem, abychom se vrátili do normálního společenského, kulturního a sportovního života," řekl. Lidé by podle něj měli dbát na dodržování bezpečných odstupů, hygienických předpisů a samozřejmě nosit roušky. Ačkoliv lidé na jaře ostatní, kteří vyšli bez roušky, na toto upozornili, nyní se lidé s rouškou stali terčem posměchu, což je špatně, dodal.