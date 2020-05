On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Školy se na návrat žáků mohly připravit podle manuálu s hygienickými doporučeními, který pro ně připravilo ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology. Děti mají být ve školách rozděleny do skupin po nejvýš 15. Skupiny mohou vzniknout i spojením dětí z více tříd nebo ročníků, do konce školního roku se ale už nemají měnit ani potkávat. Ve třídách děti nebudou muset mít roušky, pokud zachovají rozestupy alespoň 1,5 metru. Na chodbách, toaletách či v šatnách budou roušky povinné.

"Myslím si, že všechno je nějak připravené a nastavené a první dny nám ukážou, jestli naše představa o tom byla dobrá a jsme připraveni to za chodu všechno měnit a upravovat, jak bude potřeba," řekl ČTK ředitel ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6 Petr Karvánek. "V jádru to máme celé vymyšlené, řešit už budeme jen detaily," dodal ředitel Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích Michal Černý, který vede Asociaci ředitelů základních škol.

Rozdílné podmínky

Podle Černého vnímají ředitelé a učitelé současnou situaci kolem uvolňování opatření proti koronaviru různě a školy mají také rozdílné personální a prostorové podmínky. Někde proto třídní učitelé školní skupiny nepovedou a budou dál učit prostřednictvím internetu, jinde se učitelé do škol vrátí a budou se soustředit víc na výuku ve škole. Rozdíly budou i v jídelnách - někde budou vařit, jinde dělat studené balíčky a nebo se neotevřou.

Podle rozdílných nastavení provozu školy se liší i počet nahlášených žáků. Zatímco do Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích, kde bude nadále převažovat výuka online, má v pondělí dorazit necelá čtvrtina žáků prvního stupně, v ZŠ Antonína Čermáka, která se chce vrátit co nejvíc k běžné výuce, je jich přihlášených 85 procent. Školy mají připravená různá schémata, podle kterých budou fungovat. Obě zmíněné školy tak třeba rozfázovaly časy příchodů žáků, jedna do čtvrt hodiny, další do 45 minut.

Manuály ministerstva školství vyvolaly mezi některými řediteli a učiteli kritiku. Například spolek Pedagogická komora, který má kolem 2700 členů, upozorňoval, že jednoznačně neodlišují doporučení od závazných nařízení. Ministerstvo se podle spolku zbavilo odpovědnosti za zajištění adekvátních podmínek pro návrat žáků tím, že ji přesunulo na ředitele škol. Výhrady měl i předseda školských odborů František Dobšík, podle kterého manuály vzbudily ve školách ještě větší stres, než byl dříve.

Dobrovolný návrat

Ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že školy v Česku se od sebe hodně liší a jejich ředitelé proto dostali prostor, aby se se situací porovnali podle svých možností. Návrat do škol není povinný nejen pro žáky, ale ani pro učitele. Pokud mají obavy o své zdraví, mohli se s ředitelem domluvit na pokračování ve výuce na dálku. Podle údajů ministerstva je v ČR je 4176 základních škol s prvním stupněm, na kterém pracuje 41 062 pedagogů. Jejich věkový průměr byl podle loňského průzkumu ministerstva 47,2 roku.