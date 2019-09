Premiér Andrej Babiš odmítl, že by svými vyjádřeními v médiích vytvářel tlak na státní zástupce. Pokud je někdo ovlivňoval, byli to demonstranti na Letné, a kdyby se kauza dostala před soud, okamžitě to povede k dalším demonstracím. K zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo se předseda vlády vyjádřil po slavnostním otevření nové budovy Základní školy v Rudné u Prahy.

Premiér Andrej Babiš na schůzi vlády | Foto: ČTK

"Já jsem se to dozvěděl z deníku, který to zveřejnil. Moji advokáti ani já sám nemáme žádné stanovisko. Nám nikdo nic neřekl, nás nikdo nekontaktoval. Takže já vlastně ani nevím, jak státní zástupce rozhodl. Asi je to nějaký normální proces, a jak jsem se dozvěděl z médií, tak pan státní zástupce to postoupil nadřízeným a ještě to bude mít nějaký proces. Takže já vlastně nemám co komentovat," řekl Babiš.