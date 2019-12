„Je tam uvedena stoprocentní korekce kvůli střetu zájmů. Další částky se týkají chybných dotací například pro Lovochemii, lihovarnický podnik Ethanol Energy a Cereu a slavnou inovační linku na toastový chleba Penam,“ uvedl zdroj serveru.

„Babiš je stále konečným vlastníkem holdingu Agrofert a od února 2017 také dvou svěřenských fondů, které přímo ovládá a má přímý ekonomický zájem na úspěchu holdingu,“ potvrdil informaci i web Deníku N, kterému se prý podařilo získat závěr auditu.

Ministerstvo mlčí

Oba servery tak potvrdily informace o tom, že je podle auditu Babiš ve střetu zájmů, které podle vlastních zdrojů na konci minulého týdne zveřejnil časopis Respekt. Oficiální informace zatím nejsou, ministerstvo pro místní rozvoj vedené Babišovou stranickou kolegyní Klárou Dostálovou (za ANO) odmítá text zveřejnit nebo aspoň prozradit podrobnosti o jeho obsahu.

„V průvodním dopise se píše, že má být důvěrný režim zachován do doby, než budou dokončeny navazující procedury,“ řekla na tiskové konferenci ministryně. Sama prý audit nečetla a dopis prý nepředloží zřejmě ani ministrům za sociální demokracii.

Mimořádná schůze

Opoziční strany přitom požadují svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. A nevylučují, že pokud Evropská komise požaduje, aby dokument zůstal v důvěrném režimu, mohla by proběhnout s vyloučením veřejnosti. Alespoň to podle předsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana umožňuje jednací řád sněmovny.

ODS požaduje kvůli auditu a dotacím ustanovení parlamentní vyšetřovací komise. Piráti podali trestní oznámení kvůli tomu, že české úřady dál vyplácejí dotace holdingu Agrofert.

OTÁZKY A ODPOVĚDI



O co v celém případě vlastně jde a jak bude dále probíhat? Deník pro vás připravil základní shrnutí.



1. Proč je premiér Andrej Babiš zkoumán Evropskou komisí?

Přestože Babiš vložil své firmy do svěřenského fondu, jak mu určuje zákon o střetu zájmů, stále zůstává jejich majitelem a příjemcem jejich zisku. Po ukončení své politické kariéry se jich opět ujme. Jako premiér pak může ovlivňovat, jak budou dotace využity.



2. Proč to prověřuje Evropská komise?

V případu jde o čerpání dotací, které pocházejí z evropského rozpočtu. Do něj ČR méně vkládá, než si z něj bere. EU chce proto mít kontrolu nad tím, zda nedochází k jejich zneužívání. Nyní má Česko čas na vyjádření, jak se ke zjištění postaví.



3. Proč není evropský audit veřejný?

Podle ministryně Kláry Dostálové na tom trvá Evropská komise.



4. O kolik peněz se jedná?

Tento údaj není vzhledem k utajenému dokumentu jasný. Podle údajů z předběžné verze i z uniklých informací by to mohlo být zhruba půl miliardy.



5. Jak na to reaguje Babiš?

Své provinění popírá s tím, že postupoval podle českých zákonů. Evropská komise je podle něj nemůže vykládat. ČR prý nebude nic vracet.