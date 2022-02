Babiš je zakladatelem ANO, které od počátku vede. V sobotu několikrát připomněl, že subjekt oslaví deset let. "Všichni nám předpovídali budoucnost Strany zelených, Věcí veřejných a všech těch pokusů a omylů minulosti. My se za deset let stali největší politickou silou," řekl. Na sněmu dostal hlasy 76 z 95 delegátů. Protikandidáta v sobotu neměl, také o další funkce v nejužším vedení usiloval vždy stejný počet kandidátů, jako byl počet obsazovaných míst.