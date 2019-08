Členové hnutí Extinction Rebellion dnes zhruba dvě hodiny blokovali vchod do ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na Staroměstském náměstí. Aktivisté požadovali, aby stát začal neprodleně snižovat emise z fosilních paliv a v roce 2025 dosáhl uhlíkové neutrality, tedy stavu, kdy je množství vyprodukovaných a zlikvidovaných emisí v rovnováze. MMR je členem vládou zřízené uhelné komise, která se bude zabývat útlumem těžby uhlí i strukturou výroby energií.

Několik členů hnutí Extinction Rebellion zablokovalo 23. srpna 2019 svými těly vchod do ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na Staroměstském náměstí v Praze. | Foto: ČTK

Čtveřice aktivistů s transparentem "Rebelie pro život" zablokovala svými těly vstup do budovy ministerstva přibližně v 11:50. Protest podle zpravodaje ČTK provázely drobné slovní roztržky se zaměstnanci úřadu, kteří museli z budovy vycházet postranním vchodem do Pařížské ulice. Jednoho z protestujících odvedla policie poté, co posprejoval vstupní dveře. Zbylí účastníci blokádu ministerstva ukončili krátce po 13:30.