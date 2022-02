Ruští hokejisté po prohře zuří: Češi simulovali a provokovali, okradli nás

Už tak náročné olympijské tratě v nadmořské výšce okolo 1700 metrů ještě ztížil čerstvý sníh a během závodu se zvedl silný vítr. "Nejnáročnější asi byla trať. Dneska snad nebyla pasáž, kde by se dalo jezdit jedna jedna, kde by to nějak odjíždělo. Byly tam obrovské rozdíly v materiálu, někomu to jelo z kopce a někomu ne," uvedl jednatřicetiletý biatlonista. "Jediné, co to nemělo, že by sníh byl těžký a mokrý. Aspoň to. Ale jinak to bylo na trati fakt náročný."

Vysokohorský areál biatlonisté znají třeba z italské Anterselvy, ale ten čínský je mnohem náročnější. "S výškou umím pracovat relativně dobře, ale závody tady mi dávají neskutečně zabrat. A vždycky se z nich sebrat je obrovsky těžký. I trať, jak se jede ze střelnice tři čtyři minuty do kopce, tomu vůbec nepřidává," řekl Krčmář a porovnával s předešlými olympiádami. "V Soči byly náročné kopcovité tratě a v Pchjongčchangu zezačátku mrazy. Ale tady to je prověrka, fakt těžká olympiáda. Je to vidět i na rozdílech, které jsou markantnější, než kdy jindy."

Zima Krčmářovi nevadila

Biatlonistky trápil nejvíce vlezlý mráz. Krčmář se vypořádal se zimou dobře. "Byl jsem relativně v pohodě. Na zimu jsem se připravoval, to jsem nepodcenil. To bylo v klidu," uvedl.

Při prvních dvou zastávkách na střelnici udělal jen jednu chybu a po druhé vyjížděl devátý. "Byl jsem odhodlaný a splnil jsem, co jsem chtěl," pochvaloval si. Pak ale začal úřadovat vítr a Krčmář při první stojce netrefil čtyři terče. "Tam byl totální poryv. To mi zhatilo závod," mrzelo ho.

Třetí střelba potrápila celé startovní pole. Bylo otázkou, zda rány odložit a počkat, či raději střílet rychle a objet trestá kola. "Bylo to těžký vyhodnotit. Chvilku jsem čekal, ale neustávalo to, tak jsem zkusil střílet a nepadalo to. Hlásili mi na trati, že to všechno byly půl centimetry rány vpravo, že to nebylo daleký. Mrzí mě to. Zrovna na olympiádě takový závod, to je škoda. Myslím, že to může mrzet všechny. Je to o štěstí a to si závody na velkých akcí nezaslouží," řek Krčmář.

Odložit závod ale nešlo. "Na nástřelu to bylo férový," uvedl Krčmář. Vítr začal situaci komplikovat až se startem závodu. "Najednou. Těžko mohli rozhodčí reagovat," prohlásil.