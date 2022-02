Český tým v celkové tabulce turnaje, která rozhoduje o nasazení do play off, skončil sedmý, zatímco Švýcaři desátí. Pořadí se určuje postupně podle umístění v základní skupině, počtu bodů, rozdílu skóre, vyššího počtu vstřelených branek a v případě rovnosti i podle pořadí v žebříčku IIHF.

Svěřenci trenéra Filipa Pešána vstoupili do turnaje historickou prohrou 1:2 s Dány, následně zdolali Švýcary a jistého vítěze "béčka" Rusy 6:5 v prodloužení. Naopak hráči ze země helvétského kříže dosud prohráli všechny tři duely na OH, Rusku podlehli 0:1 a Dánsku 3:5.

"Švýcarsko je špatný soupeř. Myslím, že je velké překvapení, že skončili poslední ve skupině. Sami jste viděli, že by to byl těžký soupeř," řekl novinářům útočník a kapitán Roman Červenka a poukázal na vzájemný souboj týmů na úvod olympijských her.

Celkem s nadhledem bral možné opakování duelu obránce Lukáš Klok. "Není snadného soupeře. I kdyby to byli třeba Němci, taky dokážou být nepříjemní. Bude na nás, jak k tomu přistoupíme. Ve finále musíte porazit všechny, pokud chcete uspět. K postupu je potřeba i trocha štěstí, tak snad budeme ti šťastnější," uvedl obránce Nižněkamsku.

Slováci narazí na Němce

Češi už na stejného soupeře jak ve skupině, tak i v kvalifikaci play off narazili na olympiádě ve Vancouveru v roce 2010, kdy se dvakrát střetli s Lotyši.

V osmifinále na sebe kromě Čechů se Švýcary opět narazí i Kanada s domácí Čínou, jejichž dnešní duel ovládli hráči ze země javorového listu 5:0. Vítěz utkání vyzve Švédsko.

Další osmifinálovou dvojici tvoří Slovensko - Německo, vítěz pak narazí na USA. Američané jako jediní ze všech 12 mužstev prošli skupinou bez ztráty bodu.

Davidovou s Krčmářem zradila ve stíhačce střelba, Röiselandová má třetí zlato

Dánsko se představí proti Litvě. S jedním z těchto soupeřů se potká Rusko.

Všechny čtyři osmifinálové duely jsou na programu v úterý, čtvrtfinále o den později. Časy jednotlivých zápasů budou teprve oznámeny.