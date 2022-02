Ledecká figurovala ve čtvrtek po kombinačním sjezdu na druhém místě a při první tréninkové jízdě slalomu se pak zranila. Zvažovala, jestli na start vůbec nastoupí, ale nakonec to i s pomocí léků proti bolesti zvládla. Po výborném výkonu skončila těsně pod stupni vítězů.

"Jsem ráda, že jsem ten kopec ve slalomu byla schopná sjet dolů. To, že jsem ještě navíc byla čtvrtá, mi přijde jako zázrak," řekla Ledecká v nahrávce pro média a na otázku, jak se dnes cítí, uvedla: "Je to lepší než včera. A bude to krůček po krůčku lepší, docela dobrý."

V olympijské vesnici v Jen-čchingu podstoupila odpoledne po závodu lékařské vyšetření. Konkrétně ale o zranění nemluvila. "Upřímně bych radši, kdybychom se bavili o optimističtějších věcech, než je moje zranění. Olympiáda byla skvělá a končit tím, že se budeme bavit o zranění, mi přijde smutné," řekla zlatá z paralelního obřího slalomu na snowboardu a na lyžích čtvrtá v kombinaci a pátá v superobřím slalomu. Její fyzioterapeut Michal Lešák ve čtvrtek říkal, že jde o nové zranění v dolní části těla, které se nedá rozmasírovat, ale nepotřebuje operaci.

V noci spala Ledecká dobře. "Naštěstí máme spoustu věcí, které jsou ještě povolené pro sportovce, a mohly mi pomoct s bolestí a mohla jsme se dobře vyspat a je mi zase o trošku líp," řekla. Pravděpodobně nepůjde o závažné zranění. Na otázku, jak dlouho bude mít klid a stihne-li závody ve Švýcarsku, kde je za necelý týden ve čtvrtek první trénink sjezdu, řekla: "Chci startovat v Crans Montaně. Uvidíme, jak se to vyvine. Budu tam směřovat."

I ve zbytku sezony bude kombinovat lyže a snowboard. "Budu se rozhodovat, jestli pojedu do Lenzerheide (na super-G), nebo na snowboardové závody, které se kryjou. Pak se uvidí, pak je finále sjezdařského svěťáku v Courchevel, kam se moc těším," uvedla Ledecká.