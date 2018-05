Znovu a lépe. Spor o Slovanskou epopej se vrací k novému projednání

Nedostatečně oddůvodněné verdikty, které přiřkly Slovanskou epopej Praze. To je hlavní důvod, proč Nejvyšší soud vrátil spor o umělecké dílo k novému projednání. Agenturu ČTK o tom informoval advokát Roman Felix, který ve sporu zastupuje hlavní město.

Na Nejvyšší soud se s dovoláním obrátil John Mucha, který se jako příbuzný autora Alfonse Muchy soudí s metropolí. Tvrdí, že Praha se vlastníkem cyklu obrazů nikdy nestala, protože nesplnila umělcovu podmínku a nevybudovala pro plátna samostatné výstavní prostory.

Jak uvádí server České noviny, Nejvyšší soud o dovolání rozhodl 9. května. Obvodní soud pro Prahu 1 pak tuto středu účastníkům řízení rozhodnutí doručil. Podle Felixe jde o 20 stran komplikovaného právního textu. "Není tam vysloveno, že by bylo rozhodnuto nesprávně. Oba rozsudky byly zrušeny a věc se vrátila k novému řízení kvůli odůvodnění rozsudků," uvedl Felix. Podle něj musejí soudy v novém řízené lépe vysvětlit, proč dospěly k závěru, k jakému dospěly.

Do ciziny ne

Podle zrušených rozsudků pražských soudů byl původním majitelem souboru děl americký mecenáš Charles Crane, který si obrazy u Muchy objednal, zaplatil je a poté daroval městu. Jako dárce je Crane uveden i v protokolech o předání obrazů Praze.

Odvolací senát ve zrušeném rozsudku připustil, že podmínka o vybudování výstavních prostor existuje. Jejich neexistence ale na vlastnictví nic nemění.

John Mucha zdůvodňoval podání žaloby tím, že se snažil zabránit zapůjčení díla do Asie, kam epopej odcestovala předloni v únoru. Obával se, že se obrazy poškodí. Malíř je podle něj daroval českému národu a nepřál by si, aby se vyvážely do ciziny. V Tokiu vidělo epopej od března do června 662 tisíc návštěvníků. Cyklus se měl později přesunout do Číny, ale české ministerstvo kultury to nepovolilo, uvedly České noviny.