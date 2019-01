/VIDEO/ Až deset let za mřížemi hrozí za loupež dvacetiletému cizinci. Ten v sobotu dvě hodiny po půlnoci přepadl večerku s potravinami na Francouzské ulici v Praze 10.

Útočník přeskočil pult, kde začal mlátit prodavače nejdříve pěstí, potom plynovou pistolí, kterou napadenému sebral. Během tohoto zápasu, kdy přepadeného udeřil do hlavy i skleněnou lahví, volnou rukou vybíral z pokladny peníze a strkal si je do kapes. Když už se nejspíš domníval, že jejich má dost, tak přeskočil pult zpátky a z obchodu utekl.

Po oznámení loupeže na místo vyrazilo několik policejních hlídek, aby po pachateli pátraly. Mezi nimi i policisté z oddělení hlídkové služby prvního policejního obvodu. A právě ti byli díky správnému „policejnímu čuchu“ úspěšní.

Při prohledávání parku od místa přepadení zhruba půl kilometru vzdáleného, totiž jeden z policistů zaslechl odkudsi zakašlání. Hned mu došlo, že by to mohl být pachatel, který je zadýchaný z toho, jak utíkal a kašle. "Zevrubnou prohlídkou přilehlého pozemku skutečně našli muže, který se krčil v rohu u zdi. Po chvilce policisté věděli, že skutečně mají pachatele, jelikož byl od krve, měl u sebe i uloupené peníze a odpovídal popisu," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

"Zadržený dvacetiletý cizinec skončil na služebně kriminalistů, kde se k loupeži přiznal a uvedl, že potřeboval peníze na vyřešení situace ohledně bydlení. S nadsázkou by se dalo říci, že to se mu to částečně podařilo, jelikož ho soud vzal na základě podnětu kriminalistů do vazby a nyní má o střechu nad hlavou postaráno," doplnil Daněk.