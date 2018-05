Zmlácený číšník: Byl jsem napůl mrtvý. Útočníkům přeju co nejvyšší trest

/VIDEO/ Číšníka Miroslava na konci dubna v Praze brutálně napadla skupinka cizinců z Nizozemska, většinou íránského původu. V úterý jej propustili z nemocnice domů. Během léčení promluvil s novinářem Josefem Klímou. Číšníkovu výpověď tak poprvé uslyší veřejnost.

Miroslav po propuštění pouze vzkázal přes svého zmocněnce, že doufá, že nebude mít po útoku trvalé následky a že při hospitalizaci byl dva dny udržován v umělém spánku.

"Díval jsem se na záběry jednou, moc se na to ještě nechci dívat, ale jako byl jsem napůl mrtvý už na zemi," prohlásil napadený číšník v reportáži pro pořad Očima Josefa Klímy. Známý novinář se k exkluzivnímu materiálu dostal údajně náhodou - ve Všeobecné fakultní nemocnici byl na akutním stomatologickém zákroku.

„Samozřejmě jim přeju co nejvyšší trest, aby to byl odstrašující případ pro další cizince, kteří navštíví Prahu a Českou republiku,“ dodává ve zveřejněné ukázce číšník Miroslav.

Když ho zahraniční turisté ve věku 24 až 32 let, kteří se věnovali bojovým sportům nebo dříve dělali policisty v Íránu, kopali a mlátili pěstmi, byl už v bezvědomí. Obětí Nizozemců se stal kvůli tomu, že je upozornil, aby na zahrádce pražské restaurace nekonzumovali vlastní alkohol.

Lékaři mu operovali kosti lebky, údajně podstoupil i operaci oka. Podle svých slov má kvůli tomu na hlavě šrouby.

Skupinku cizinců ještě před návratem do vlasti s pomocí svědků zatkla na Letišti Václava Havla policie. Dva následně propustila, další tři vyfasovali podmínku a byli na pět let vyhoštěni z Česka, dva nizozemské bratry poslal soud do vazby.

Vyšetřování incidentu bude pokračovat, obvinění dokonce měli nabídnout napadenému číšníkovi finanční kompenzaci. Vyjádří se i tomuto tématu? Co dalšího Miroslav řekl, můžete vidět od 21:55 na Primě.