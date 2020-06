„Potřebuju, aby mi městská policie vykouřila č*ráka,“ ozvalo se ze sluchátka. „Rozumíš tomu, nebo ne?“ dodal volající. Podle mluvčí pražských strážníků Ireny Seifertové se na linku 156 s potřebou felace obrátil ze tří různých telefonních čísel 27krát během jedné hodiny. Nakonec hlídka na místo dorazila kvůli upozornění na rušení nočního klidu.

Poslechněte si záznam telefonátu

Zdroj: MP Praha

„Na místě strážníci nalezli dva podnapilé muže, kteří vulgárně pokřikovali jak po okolí, tak na samotné strážníky. Muži nejprve odmítali s hlídkou spolupracovat a v urážkách strážníků pokračovali. Nakonec se však uklidnili. Rušení nočního klidu hlídka vyřešila domluvou, přestupek znevážení úřední osoby budou dotyční bratři vysvětlovat správnímu orgánu,“ popsala mluvčí Seifertová. Jeden z nich se sám označil jako autor takzvaného „zlomyslného volání“.

Podle Seifertové oznamuje městská policie v Praze zhruba deset podobných případů ročně Českému telekomunikačnímu úřadu. Pokud se prokáže zneužití tísňové linky, volajícímu hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 200 tisíc korun.

Mluvčí pražských strážníků dodává, že „zlomyslného volání“ většinou provádějí „opilí lidé či psychicky narušení a jinak indisponovaní jedinci, kteří si touto činností zřejmě krátí čas“.

„Ale lidé by si měli uvědomit, že zneužíváním tísňové linky mohou zavinit to, že se nedostane pomoci tomu, kdo ji skutečně potřebuje. Současně by si měli uvědomit, že každé přijaté oznámení je zaznamenáno a archivováno. Zneužívání tísňové linky je protiprávní, pamatuje na něj zákon o elektronických komunikacích,“ uzavřela Seifertová.