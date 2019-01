Praha – Zloději, kteří na chodbě domu pobrali cizí boty v hodnotě převyšující tři tisíce korun, jsou dva mladí kuřáci. Jeden má světlou pleť, druhý je snědší. Tohle všechno policisté vědí. A dokonce nepanují pochybnosti ani o tom, jak dotyční v době krádeže vypadali. Na místě činu je totiž zachytily bezpečnostní kamery.

Třebaže policisté z pražských Vysočan mají k dispozici fotky podezřelých málem jako do občanky, přijít chmatákům na stopu se jim zatím nepodařilo. A to po výtečnících, kteří nejen sebe nelegálně obuli v jednom z domů v Sokolovské ulici, pasou již od listopadu! Věří ale, že nyní se to může změnit, pakliže při pátrání pomůže i veřejnost. Zveřejnili proto záběry, které mají k dispozici - a Jana Rösslerová z ředitelství pražské policie připomněla, že jakékoli informace k mužům, kteří jsou na nich zvěčněni, jsou vítány na bezplatné lince 158; oznámení přijme i kterákoli policejní služebna.

Zloději, kteří do domu vnikli bez použití násilí, se zorientovali během pár minut. "Odcizili dva páry pánských sportovních bot a jeden pár dámské obuvi, takzvané baleríny," připomněla Rösslerová s tím, že s kořistí pak pachatelé beze spěchu odešli.

Pokud se dvojici podaří dopadnout a soud uzná vinu, pro krádež by mladíci skončit v chládku až na dva roky.





Ten menší a ten vyšší…

Oběma hledaným mladíkům, kteří se mohou pochlubit sportovní postavou, je kolem 25 let. Menší, měřící asi 175 cm, má tmavé oči a krátké černé vlasy. V době činu měl řídký knír a několikadenní strniště. Oblečený byl do bílé mikiny s kapucí a černé kožené bundy do pasu, dále měl modré džíny a černé boty. Druhý muž je vysoký asi 180 cm. Má hnědé vlasy a modré oči. V době činu měl upravené několikadenní strniště. Oblečený byl do sportovní bundy modro-černo-bílé barvy s kapucí, béžových kalhot a na nohou měl černé boty. Na hlavě měl černou čepici a na zádech černý batoh značky Adidas s třemi bílými pruhy. V levém uchu měl mladý muž stříbrnou náušnici.