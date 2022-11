Zloděj v obchodním centru Palladium neměl ve čtvrtek odpoledne vůbec dobrou konstelaci pro uskutečnění svého plánu. Zhruba třicetiletý cizinec se rozhodl ukrást v pobočce obchodu Marks & Spencer kabelku a oblečení. Krádeže si však všiml starší muž z ochranky, který by sám zřejmě zloděje nezastavil. Nicméně začal křičet, a na to reagovali dva muži. Zhruba dvacetiletý mladík a zmíněný šéf prezidentovy ochranky. Ten si podle Práva přišel do obchodního centra ve svém volném čase koupit něco k jídlu a k celé situaci se tak dostal náhodou. Oba muži se vydali za prchajícím zlodějem.