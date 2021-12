Z jejích slov plyne, že pachatel se zřejmě vydal pro kořist někdy během noci na počátku pracovního týdne. Přesněji: v době od dvou hodin po poledni 13. prosince – to bylo pondělí – do úterní půl osmé ranní. Když zloděj zničil visací zámek na vstupní bráně, měl cestu do oploceného areálu volnou. „Celkem ze tří nákladních vozidel, typů sypače a sklápěčky, odcizil šest elektrobaterií v hodnotě přesahující 40 tisíc korun. Následně u těchto vozů vytvořil díry do palivových nádrží, z nichž odčerpal celkem 220 litrů nafty v hodnotě okolo osmi tisíc korun. A ještě odcizil autobaterii ze silničního válce,“ vypočetla mluvčí počínání zloděje. Možná zlodějů: na místě činu mohlo být více pachatelů.