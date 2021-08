Pražští policisté od letošního začátku roku evidují 591 vloupání do bytů a rodinných domů. Zhruba třetina z nich připadá podle statistik pojišťoven právě na letní prázdniny, kdy lidé opouštějí své domovy.

Lákavý Smíchov

Nejčastěji lapkové řádili na území policejního obvodního ředitelství Praha II, do kterého spadají například Nové Město, Smíchov, Barrandov nebo Stodůlky. „V této oblasti došlo k vloupání do 111 bytů,“ uvedla Eva Kropáčová, mluvčí pražského krajského policejního ředitelství.

Nejvíce vykradených domů pak dosud bylo na území obvodního ředitelství Praha IV, kde došlo ke 117 případům vloupání. Tato oblast zahrnuje například Jižní Město, Pankrác, Uhříněves, Modřany nebo Lhotku.

Naopak nejméně zloději řádili v rajonu obvodního ředitelství Praha I, kam spadají třeba Břevnov, Letná a Dejvice. Tam došlo k vloupání do 50 bytů a 15 domů.

Podle Jana Marka z Generali České pojišťovny byly cílem pachatelů nejčastěji garáže, zahradní domky, sklepní kóje a společné prostory v bytových domech, chodby i kočárkárny.

Zloději berou hlavně sportovní vybavení

Nejčastějším lupem přitom byla jízdní kola a další sportovní vybavení. Čím dál více přitom přibývá elektrokol a elektrokoloběžek. „Jde o stále běžnější dopravní prostředek, který je však poměrně drahý,“ poznamenal Marek.

Podle Milana Káni z Kooperativy je dobrou zprávou alespoň klesající tendence krádeží v nemovitostech a domácnostech vlivem pandemie. „Tím, že se lidé více zdržují doma i kvůli home office ubývá i počet krádeží,“ připomněl.

Podle statistik se v metropoli krade častěji v bytech. „Počet vloupání v nich je 3,5 krát vyšší než v domech,“ uvedl Petr Milata z ČSOB Pojišťovny, podle kterého z jednoho z bytů v létě zmizelo i několik kusů historických papírových betlémů.

Milan Káňa zase vzpomíná na nedávný kuriózní způsob vloupání: „Pachatelé se vloupali do golfového obchodu za použití auta, kterým najeli přímo dovnitř.“

Jak správně zabezpečit byt nebo dům před lapky? To Pražskému deníku prozradila Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia.

„Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená. K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace nebo mikroventilace. Vloupání přes mikroventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty,“ vysvětlila.

Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání oken. A to i ve chvílích, kdy člo- věk odejde z domova jen na chvíli pro něco do obchodu nebo vynést odpadky do kontejneru.

„Je vhodné si návyk zamykání osvojit a zautomatizovat, protože překonání nezamčených obyčejných dveří trvá zloději nejvýš pět sekund a bezpečnostních dveří pouhých 15 sekund,“ dodala Pidrmanová.