Muž se snažil hájit, že ho policisté kontrolovali už den předtím a vše bylo v pořádku. Evidence ale odhalila, že řidič je v celostátním pátrání, byl na něj vydán příkaz k zatčení, má zákaz řízení do konce října 2023 a za páchání majetkové trestné činnosti na území ČR byl z území soudně vyhoštěn do října 2024. Policisté muže zadrželi a odvedli na služebnu.

"Potvrdila se i původní domněnka, že by se mohlo jednat o muže podezřelého ze série vloupání do zmiňovaných objektů, a to na základě vyhodnocení stop zajištěných na místech činu," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský s tím, že seděla mimo jiné i trasologická stopa bot, které měl podezřelý při silniční kontrole právě na nohou. Podezření potvrzovaly také kamerové záznamy.

Muž cvičil v metru box, místo pytle použil vagon. Nadýchal přes tři promile

"I nářadí, které bylo nalezeno ve vozidle, pocházelo z trestné činnosti. Škoda, kterou muž krádežemi způsobil, přesáhla několik stovek tisíc korun, neboť bral vše, co mu přišlo pod ruku. Od stahovací pásky za několik desítek korun počínaje, přes nářadí v podobě elektrických kladiv a vrtaček za několik tisíc korun konče. Ze staveb například zmizelo i sto čtyřicet podhledových světel za bezmála dvě stě tisíc korun," upřesnil mluvčí.

Muž je v současné době podezřelý ze spáchání trestného činu činů krádež, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsuzujícího rozsudku hrozí až tři roky za mřížemi. Muž je stíhán vazebně.