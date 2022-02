Muž zapálil byt, kde spalo i měsíční mimino. Žhář půjde do vězení na 12 let

ČTK

Za úmyslné zapálení bytu, v němž spalo šest lidí včetně měsíčního dítěte, půjde Van Doan Mai na 12 let do vězení. Uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, kterou dnes schválil Městský soud v Praze. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Muži hrozil za pokus o obecné ohrožení trest od 12 do 20 let vězení, případně i výjimečný trest.

Požár - ilustrační foto. | Foto: ČTK