Do akce se zapojil i služební pes Stuart, ten pomáhal především celníkům s vyhledáváním tabákových výrobků. „Dopravní policisté měli k dispozici také váhy na zjišťování, jestli nákladní vozidla nepřekračují hmotnost stanovenou zákonem,“ uvedl Hrdina s tím, že s ohledem na aktuální situaci týkající se nelegální migrace, budou policisté v takovýchto akcích i nadále pokračovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.