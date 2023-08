Policisté hlídkové služby v centru Prahy zakročovali proti ženě, která úmyslně plivala na policistu a slinami ho zasáhla přímo do obličeje, i přestože si byla vědoma, že má žloutenku.

Žloutenkou nakažená žena plivala na policistu. | Foto: PČR

K incidentu došlo v pondělí ve Vrchlického sadech. Policisté si povšimli ženy, kterou z dřívějších zkušeností znali a věděli, že je vyhlášená v celostátním pátrání. Šestatřicetiletá žena nejdříve policistům opakovaně tvrdila, že je to omyl, že byla na policejní služebně již den před tím. Následnou kontrolou však policista ověřil, že se jedná o aktuálně nově vyhlášené pátrání a vyzval ji, aby hlídku následovala na místní oddělení.

„Žena uposlechla, nicméně při průchodu Vrchlického sady policisty i okolní kolemjdoucí vulgárně urážela. Při příchodu k vozidlu, vzhledem k neustále pokračujícím agresivně laděným vulgarizmům, hledanou policisté vyzvali, aby z kapsy a rukou vyndala potenciálně nebezpečné předměty, jelikož věděli, že má u sebe injekční stříkačku, zapalovač a další nebezpečné předměty,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Po nasazení pout se agrese ženy začala stupňovat. Policisty urážela, snažila se je udeřit a dokonce jednomu z policistů několikrát plivla do obličeje, přičemž jej zasáhla přímo do očí a úst. Ve vozidle eskortovaná sama posléze policistům sdělila, že je nakažená Hepatitidu typu C.

„Policisté zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci a výtržnictví, za což jí v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v délce až tří let,“ uvedla mluvčí.

Při provedené dechové zkoušce policisté ženě naměřili bezmála dvě promile alkoholu v dechu. Dále zjistili, že byla již v minulosti více než desetkrát soudně trestána a dokonce se obdobného jednání dopustila již v březnu letošního roku, kdy zcela stejně plivala na kriminalistu Prahy I.

Policista, na něhož zadržená plivla, ihned po příjezdu na policejní služebnu kontaktoval lékaře, který mu doporučil okamžité lékařské vyšetření. „V souvislosti s možnou nákazou bude policista nyní pravidelně docházet na odběry krve a v případě zjištění nákazy musí lékaři zahájit nutnou léčbu,“ doplnila mluvčí.