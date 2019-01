/VIDEO/ Policisté z místního oddělení v Karlíně pátrají od pondělí 7. ledna po starší ženě. Tu toho dne v jednom z obchodů v Křižíkově ulici zachytila bezpečnostní kamera při tom, jak předvedla v praxi pravdivost pořekadla "příležitost dělá zloděje". S nákupem si totiž odnesla cizí majetek.

"Na záznamu je vidět dotyčnou, kterak si po zaplacení nákupu dává do své plátěné tašky i něco navíc, a to pouzdro s notebookem. Pod pokladním pultem ho tam o několik málo minut před tím zapomněla jiná zákaznice. Podezřelá vzniklou situaci využila ve svůj prospěch, přístroj si vzala a market v klidu opustila. Poté na Florenci nasedla do autobusu, ve kterém odjela směrem na Brno," uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Majitelka počítače se po chvíli do obchodu vrátila, nicméně tašku, ve které byl přístroj za patnáct tisíc korun, už nenašla. Nezbylo jí proto nic jiného než celou věc ohlásit na policejní služebně.

"Policisté by samozřejmě chtěli od ženy její chování vysvětlit, proto pátrají po její totožnosti. Pokud ji na záběrech poznáváte, nebo víte, kde se nachází, kontaktujte linku 158. Celá událost je v současné době prošetřována pro podezření z trestného činu zatajení věci, za což hrozí až jeden rok pobytu za mřížemi," uzavřel Rybanský.