Praha - K úrazu přišel ve středu večer člen hlídky pražských strážníků, která dohlížela na dění na pěší zóně v oblasti Anděla na Smíchově. Napadla ho a zranila opilá žena.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Stalo se to poté, co hlídka narazila na partičku popíjející alkohol na schodech před vstupem do metra - přičemž vedoucí kanceláře ředitele pražských strážníků Irena Seifertová hovoří o „skupině sociálně nepřizpůsobivých osob". Útočnice se opravdu zjevně nechtěla přizpůsobit pravidlům stanoveným městskou vyhláškou, která zde konzumaci alkoholu zakazuje.

Na upozornění, že jde o protiprávní jednání, reagovala velmi prudce. „My si můžeme dělat, co chceme," obořila se na strážníky - a toto sdělení důkladně obložila vulgaritami. Sprostě reagovala i na výzvu k předložení dokladů; z její odpovědi je slušné citovat jen tři slova: „Nic ti neukážu!"

Mrštění lahve mezi lidi na zastávce

Žena, která svou totožnost neprokázala, se ale vzápětí projevila jako potížistka. Popadla skleněnou láhev a mrštila ji mezi lidi stojící na tramvajové zastávce. Naštěstí nikomu neublížila. Výzvy, aby se zklidnila, ji ale popudily natolik, že se vrhla na jednoho ze strážníků: několikrát ho kopla do levé nohy.

Pak už následoval razantní zásah. „Napadený strážník ženu okamžitě uklidnil za pomoci donucovacích prostředků. Žena při probíhajícím zákroku stačila ještě strážníka pokousat. Proto jí byla nasazena také služební pouta," přiblížila Seifertová dramatické momenty.

Strážník putoval do nemocnice k ošetření, bojovná žena zase zamířila na policejní služebnu.