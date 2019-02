Jen čtyři dny trvalo pátrání po ženě, která si k nákupu bezostyšně přibalila zapomenutý notebook. Policisté o požádali veřejnost o spolupráci v úterý 29. ledna a již v pátek 1. února se žena sama přihlásila na služebně v Jihlavě.

Stalo se tak poté, co ji kamarádka upozornila na o případu pojednávající reportáž v televizi. "Šedesátiletá žena policistům uvedla, že svého jednání lituje. Bohužel nalezený přístroj i s obalem zahodila do kontejneru," informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

"Případ bude řešen ve zkráceném přípravném řízení pro podezření z trestného činu zatajení cizí věci. Záleží na soudci, ale horní hranice trestní sazby je v tomto případě až jeden rok odnětí svobody," řekl Pražskému deníku. Co ženu ke spáchání skutku vedlo a zda počítač opravdu vyhodila do kontejneru bude předmětem dalšího zkoumání.

Policisté z místního oddělení v Karlíně pátrali od pondělí 7. ledna po starší ženě. Tu toho dne v jednom z obchodů v Křižíkově ulici zachytila bezpečnostní kamera při tom, jak předvedla v praxi pravdivost pořekadla "příležitost dělá zloděje". S nákupem si totiž odnesla cizí majetek.

"Na záznamu je vidět dotyčnou, kterak si po zaplacení nákupu dává do své plátěné tašky i něco navíc, a to pouzdro s notebookem. Pod pokladním pultem ho tam o několik málo minut před tím zapomněla jiná zákaznice. Podezřelá vzniklou situaci využila ve svůj prospěch, přístroj si vzala a market v klidu opustila. Poté na Florenci nasedla do autobusu, ve kterém odjela směrem na Brno," uvedl tehdy mluvčí pražské policie Jan Rybanský.