Sledovaný spor kvůli výrokům prezidenta republiky Miloše Zemana, které pronesl o Ferdinandu Peroutkovi, je nejpíše u konce. Stát se musí prostřednictvím ministerstva financí omluvit, rozhodl dnes pražský městský soud. Vyhověl tak odvolání novinářovy vnučky Terezie Kaslové. Verdikt je pravomocný, Kaslová se ale ještě obrátí na Nejvyšší soud.

Prezident Miloš Zeman. | Foto: Denik / Martin Divíšek

Tvrzení, že Peroutka je autorem článku "Hitler je gentleman" bylo podle soudu nepravdivé. "Pro odvolací soud je jednoznačné, že je to výrok, který je objektivně způsobilý neoprávněně zasáhnout do osobnostních práv Ferdinanda Peroutky. Jestliže je takový výrok někomu připisován, není to spravedlivé, není to férové, je to dehonestující a Česká republika se musí za svého prezidenta omluvit," konstatoval podle České televize předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.