Událost se stala ve středu 3. srpna v půl jedenácté večer. Policisté si motorky všimli v pražské ulici Vršovická. Chtěli ji zastavit a zkontrolovat. Řidič ale odbočil do ulice Bělocerkevská, přidal plyn a snažil se hlídce ztratit z dohledu.

Zdroj: Policie ČR

„Několik set metrů za křižovatkou se otočil do protisměru a chtěl hlídku setřást. To se mu však nepodařilo. Ve chvíli, kdy se pokusil vyjet na chodník, nezvládl řízení a havaroval. Ihned poté utekl do blízkého křoví,“ popsala policejní mluvčí Martina Špryslová.

Policisté šestatřicetiletého muže velmi rychle doběhli a na místě zadrželi. Vzápětí jim policejní evidence ukázaly, že měl již druhý platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Šetřením na místě zjistili, že po motocyklu je vyhlášené celostátní pátrání a registrační značky k němu vůbec nepatří.

„Motorkář se také podrobil dechové zkoušce a testu na drogy, u kterého vyšel pozitivní výsledek na amfetaminy a metamfetaminy,“ uvedla mluvčí s tím, že řidiči hrozí až dva roky za mřížemi.

„Havarovaný motocykl byl odcizen tento rok v červenci v Praze 10 a v nejbližší době ho policisté předají zpět právoplatnému majiteli,“ uzavřela mluvčí.