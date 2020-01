„Z dosud nezjištěných příčin tam kolem dvaadvacáté hodiny dva neznámí útočníci napadli dvojici mladíků a způsobili jim bodná zranění v horní části těla. Napadení byli ihned po incidentu okamžitě odvezeni do nemocnice k ošetření,“ informoval o incidentu na pražském sídlišti u Michelského lesa mluvčí krajského ředitelství policie Jan Rybanský.

Podle Týdeníku policie bylo okolí místa události uzavřeno proti vstupu nepovolaných osob. Na Roztyly vyrazily kromě policejních hlídek rovněž záchranáři včetně lékaře a inspektora provozu.

„Ošetřovali jsme dva muže ve věku 23 let s bodnými poraněními v horní části těla. Oba muži byli při vědomí se středně závažnými zraněnými,” sdělila Blesk.cz mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová. Jeden z mužů byl podle Poštové převezen do Motola, druhý do vinohradské nemocnice.

„Pravní kvalifikace skutku zatím nebyla stanovena a bude se odvijet také od závavažnosti způsobených zranění,“ sdělil policejní mluvčí Rybanský. „Případ je na samém prvopočátku a další poskytnuté informace by vzhledem k závažnosti činu mohly zmařit účel vyšetřování a řádné objasnění věci,“ dodal.