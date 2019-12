Obchodníka s kokainem, který zásoboval odběratele po celé Praze, zadrželi počátkem prosince pražští kriminalisté. Za několik let prodal stovky gramů až kilogramy drogy. Na webu pražské policie to uvedla její mluvčí Violeta Siřišťová.

Desítky gramů kokainu (na snímku) zajistili kriminalisté krajského ředitelství hlavního města Prahy při domovních prohlídkách poté, co 4. prosince 2019 zadržela zásahová jednotka společně s kriminalisty a dalšími policisty z týmu Krystal obchodníka s koka

Osmatřicetiletý podezřelý se podle mluvčí k činu doznal, soud ho poslal do vazby. Za prodej drog mu hrozí až deset let vězení. "Ovšem nelze v důsledku rozsahu prodeje vyloučit i zpřísnění právní kvalifikace. V takovém případě by muži hrozil až dvanáctiletý pobyt za mřížemi," doplnila mluvčí.