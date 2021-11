Šokující případ partnerského konfliktu z víkendu dospěl do očekávané fáze: 43letého muže, který je podezřelý, že po hádce polil o tři roky mladší partnerku hořlavinou a zapálil, středočeští kriminalisté obvinili z pokusu vraždy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

V pondělí o tom informovala policejní mluvčí Vlasta Suchánková. S tím, že původní právní kvalifikace případu – těžké ublížení na zdraví – už neplatí. Podezřelý v noci na pondělí vyslechl obvinění ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. V případě uznání viny by tak soud rozhodoval o výši trestu v rozpětí od 10 do 18 let odnětí svobody.