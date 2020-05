Za vraždu sousedky dostal senior 16 let. Zatím nepravomocně

/FOTOGALERIE/ Půl hodiny bych stát nevydržel. To v jednací síni prohlásil 70letý Karel L., při chůzi se opírající o berle, předtím, než se u středočeského krajského soudu pustil do vyprávění, jak zpackané byly už po desetiletí sousedské vztahy v bytovém domě v Nové Vsi na Praze-východ, kde žil. A protože u soudu se vždy hovoří vestoje, musel o dovolení, aby se mohl posadit, požádat předsedu trestního senátu Petra France. V úterý trestní senát rozhodl, že „sedět“ by měl déle než 280 tisíc půlhodin. Vyměřil mu 16 let odnětí svobody.

Z vraždy se před Krajským soudem v Praze zpovídal Karel L. z Nové Vsi na Praze-východ. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský