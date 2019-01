Praha – Jednadvacet. Tolik let ve vězeňské cele vyměřil v úterý odvolací senát Vrchního soudu v Praze 71leté Marii Panské, která má podle verdiktu na svědomí dva vražedné útoky na seniorky obývající domy s pečovatelskou službou. O rok jí tak zpřísnil původní 20letý trest vyměřený královéhradeckým krajským soudem.

Žena, které v minulosti pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici, poprvé útočila předloni 3. srpna v domově důchodců v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Tam během návštěvy napadla 76letou bývalou kolegyni, na niž se vrhla pěstmi – a posléze jí způsobila smrtelná zranění údery vázou. Mrtvou ženu pak opustila a odjela vlakem domů. Vražednou vázu odvezla s sebou; zřejmě se jí zbavila až v Praze. Podle všeho ji hodila do odpadkového koše v parku před nádražím.

„Rozčílilo mě její vychloubání, co všechno pořídila svým dětem," vysvětlovala již při dřívějších soudních jednáních, čím ji oběť tolik rozlítila. V jednací síni vrchního soudu se už nevyjadřovala; hovořit nechala svého obhájce. Na první vraždu se přišlo až při pitvě. Původně lékař záchranné služby předpokládal, že se žena smrtelně zranila při pádu.

O čtvrt roku později zaútočila Panská na 77letou ženu, kterou 24. října navštívila v pečovatelském domě ve Tmani na Berounsku. Ke známé, s níž jezdila na trhy, se prý přišla podívat na garsonku. Napadla ji kovovou tyčí a snažila se ji dusit, oběť se ale ubránila. S pomocí dvou sousedek, které přispěchaly, když slyšely křik. Po tomhle útoku byla Panská zadržena – a následně jí kriminalisté prokázali i mord v Ledči.

K útoku na Berounsku se ale obžalovaná nepřiznala. Tvrdila, že to bylo naopak: ona byla tím, kdo musel čelit útoku, a pouze se bránila. Soudy jí ale neuvěřily.

Od 30 k 21 letům

V kauze, kde byl původně ve hře až doživotní trest, nejprve královéhradecký soud vyměřil obžalované 30 let vězení. Odvolací senát mu ale věc vrátil k novému projednání a naznačil, že by trest měl být mírnější (byť brutální útočnice nad mordem spáchaným z malicherné příčiny neprojevila žádnou lítost) – mimo jiné proto, že první z projednávaných skutků nenesl znaky přípravy a činu spáchaného s rozmyslem. Nový verdikt královéhradeckého soudu pak byl o 10 let mírnější: 20 roků. Ani ten se ale pražskému vrchnímu soudu nezamlouval. Soud první instance označil uložený trest jako výjimečný – dvacet let je ale horní hranice základního rozpětí stanoveného trestním zákoníkem. Došlo tudíž k úpravě.