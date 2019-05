O rozhodnutí odvolacího soudu informovala média mluvčí Simona Heranová. „Bylo nade vší pochybnost prokázáno, že obžalovaná po utajeném těhotenství a utajeném porodu zdravého, životaschopného novorozence udusila, zřejmě aktivním způsobem,“ zdůvodnil podle iDNES.cz předseda soudního senátu Michal Hodoušek.

Čtyřiatřicetiletá Kateřina Č. byla podle rozhodnutí vrchního soudu v době činu příčetná a plně trestně odpovědná. Obhajoba tak neuspěla s tvrzením, že žena se mohla dopustit nanejvýš trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou, za což by hrozil maximálně osmiletý trest. Advokátovi Janu Poláčkovi vadilo i to, že pražský městský soud nepředvolal k výslechu porodníka a že se znalci nezabývali psychickým stavem matky, kdy mohlo dojít k amnézii.

Avšak podle soudce Hodouška kolegové z prvoinstančního soudu postupovali správně. „Obžalovaná jednala plánovitě, chladnokrevně, stále stejně. Rozrušení u ní nepřicházelo v úvahu,“ konstatoval Hodoušek. „Trest není rozhodně nepřiměřeně přísný,“ dodal předseda senátu.

Žena porodila tajně a bez asistence v noci na 5. března 2018 v sídlištním bytě v ulici Drimlova, kde ji nechala přespat její známá. Tělíčko mrtvého chlapce pak našli o dva dny později, policisté hned matku zadrželi. Dítě přitom podle expertíz žilo několik desítek minut, jeho matka však podle soudního spisu nepřivolala pomoc, neodnesla novorozence do babyboxu, nepřemýšlela ani o adopci. Místo toho vložila syna do igelitové tašky a udusila ho. „Nevím, co se v průběhu porodu stalo, nepamatuji si to. Ale je mi to moc líto,“ řekla na závěr úterního soudního líčení stručně matka-vražedkyně.