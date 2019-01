Praha - Hned dvojí nemilé překvapení čekalo v pátek v jednací síni Městského soudu v Praze na 50letého Slováka Miroslava Sabola dlouhodobě žijícího v našem hlavním městě a živícího se jako řidič popelářského vozu a následně jako šofér autobusu, který se zpovídal z násilného útoku na bývalou družku.

Ze smrti bývalé přítelkyně obžalovaný Slovák Miroslav Sabol u Městského soudu v Praze. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Trestní senát v čele se Silvií Slepičkovou neuvěřil jeho slovům o tom, že 47letá žena, jež se skutečně léčila s depresemi, z okna v sedmém patře panelového domu v Chalupkově ulici na pražském Jižním Městě vyskočila sama v sebevražedném úmyslu; dospěl k závěru, že smrtelný pád měl na svědomí právě Sabol.

Za vraždu mu vyměřil – zatím nepravomocně – 16letý trest se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.

Od sodu za mříže

Druhý šok zažil muž, který byl dosud stíhán na svobodě, ve chvíli, kdy padlo rozhodnutí o uvalení vazby. Protože by mohl uprchnout nebo se skrývat, aby se vyhnul nástupu do vězení, až verdikt nebude právní moci, přímo v jednací síni se ho ujala dvojice kriminalistů v civilu, kteří mu nasadili pouta a eskortovali ho rovnou do cely.

Tam bude čekat na to, jak jeho kauzu posoudí pražský vrchní soud. Přímo na místě totiž Sabol podal odvolání.

Nešlo o sebevraždu

Jako sebevražedný skok kauzu policie na počátku skutečně řešila. Soudní lékaři ale při pitvě zasnulé našli poranění krku, které jednoznačně svědčilo o účasti další osoby. A podle verdiktu to loni 21. června skutečně byl Sabol, kdo ženu sprovodil ze světa. Byť je pravdou, že se stal tragický omyl.

V hádce ženu rdousil, dokud neztratila vědomí – což však ještě neznamenalo ohrožení života. Protože se ale domníval, že je žena po smrti, rozhodl se maskovat následky svého činu jako sebevraždu. Ve skutečnosti však žena zemřela až poté, co ji vystrčil z okna.

Nesmysl, odmítl tuto verzi obžalovaný. Na něco takového bych nedokázal ani pomyslet – natož to udělat, argumentoval. Trvá na tom, že v době tragédie vůbec nebyl na místě. Buď spal na rohožce před bytem své předchozí partnerky, anebo byl na cestě k bytu zesnulé. Co se stalo, se dověděl ve chvíli, kdy zazvonil u vchodu do domu – a přišli mu otevřít policisté.

Pitky a hazard

Skutečnost ale byla podle obžaloby i podle verdiktu soudu jiná. Muže, který hodně pil (k tomu navíc začal experimentoval s léky, jež měla družka předepsány na své psychické obtíže) a náruživě se věnoval hazardním hrám, nechala žena za přítomnosti svého otce den před svou smrtí vykázat ze svého bytu policií.

Poslední kapkou se zřejmě staly hádky kvůli zjištění, že z její platební karty, k níž znal PIN kód, postupně vybral 89,5 tisíce korun – často v bankomatu blízko herny nebo přímo v kasinu.

Odevzdal sice klíče, ale zřejmě ho žena pustila dál, když se do bytu vrátil – a to nejspíš opravdu kvůli zapomenuté taštičce s doklady, bez nichž nemohl získat útočiště na ubytovně (jak svůj příchod vysvětloval policistům, od nichž skutečně taštičku se svými doklady získal). Strhla se hádka s tragicky končící potyčkou. Načež Sabol vyklouzl ven, aby posléze mohl sehrát překvapeného příchozího…

Jasné důkazy

To, že žena z okna nevyskočila, ale někdo jí ven pomohl, je podle Slepičkové evidentní. Pod oknem se nenašla stolička, kterou by si sebevražedkyně nejspíš přistavila, aby snáz vylezla na parapet – a okno ani nezůstalo dostatečně otevřené.

Další indicie jsou pak ještě závažnější: otisky obžalovaného na krku oběti a stopy jeho DNA také v podpaží ženy a na jejím boku, což svědčí o manipulaci s tělem. Především ale existuje záznam pádu pořízený kamerou v policejním voze, jehož posádka opodál řešila jiný incident.

Podle vyjádření znalců z oboru biomechaniky nešlo o skok z okna, ale někdo musel pozvolna vystrčit nehybné tělo. Devatenáctimetrový pád pak žena neměla šanci přežít. „Vina obžalovaného byla prokázána bez pochybností," má Slepičková jasno.

