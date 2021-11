Dva roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky s dohledem (což je maximální zkušební doba, kterou připouští zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tak zní trestní opatření, jež za vražedné choutky vyměřil mladistvému studentovi z Benešovska středočeský krajský soud. Senát v čele se soudcem Petrem Francem neměl pochybnosti, že plánoval usmrcení své spolužačky – čili vrstevnice; jen o něco málo mladší, tedy nezletilé – a následně se chystal, jinde a za jiných okolností, zabít i dospělého muže.

I když se vlastně zaútočit ani nepokusil, soud ho uznal vinným z přípravy provinění vraždy. Protože si vyhlédl i druhou oběť, stalo se přitěžující okolností také opětovné jednání. V případě prvního skutku to byla skutečnost, že se obětí mělo stát dítě mladší patnácti let. Rozhodnutí soudu není pravomocné, plyne z informací, které Deníku ve čtvrtek poskytl soudce Jiří Wažik v roli mluvčího trestního úseku Krajského soudu v Praze. „Všichni oprávnění si ponechali lhůtu k podání odvolání,“ konstatoval. Pokud si však lze zaspekulovat, dá se předpokládat jako poměrně pravděpodobné, že odvolání nakonec nikdo nepodá. I pokud by se tak stalo, verdikt se nejspíš příliš měnit nebude.