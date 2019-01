Za bití partnerky deset let vězení

Praha – Na deset let do vězení poslal ve středu Městský soud v Praze 63letého Michala B., který loni týden před Vánoci napadl a zranil o rok starší partnerku. Uznal ho vinným z pokusu o vraždu. Senát Tomáše Durdíka nevyslyšel argumenty obhajoby, že chyběl úmysl zabíjet, a tak by měl být skutek kvalifikován jako mírněji posuzované ublížení na zdraví.

Ilustrační foto | Foto: čtk

V krvavý konflikt spojený s vážným zraněním ženiny hlavy přerostla hádka, která se během společného popíjení rozpoutala 19. prosince v Břevnově, kde dvojice bydlela v domě známého Michala B. Pár se zřejmě poškorpil kvůli údajnému zmizení 60 korun na tabák (o kterých žena tvrdila, že je nesebrala). Náhodní svědci pak na ulici viděli opakované mlácení pěstí a kopance. Agresivní útok zastavila až svědkyně, která Michalu B. nastříkala do očí slzotvorný sprej. Obžalovaný přiznal vinu To, že partnerku napadl, obžalovaný připustil. Odmítl ale, že by na ni vztáhl ruku příkřeji než fackováním. A to až poté, co před domem padala na hromadu suti – právě při tom se podle jeho verze zranila – a s křikem odmítala jeho pomoc, když se ji snažil zvednout. Za pravdu mu dávala i napadená žena, která se s obžalovaným poznala, když byli oba bez přístřeší. Zdůraznila, že mu odpustila – a prohlásila, že by s ním chtěla dále žít. Soud jim ale neuvěřil; veškerá zjištěná fakta, svědectví i znalecké posudky naznačují, že dvojice nehovoří pravdu. Čtěte také: Za vraždu bezdomovce soud rozdal dohromady padesát let

Autor: Milan Holakovský