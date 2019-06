Pražští policisté dnes vyhlásili pátrání po dvačtyřicetiletém muži, který během dne utekl z psychiatrické léčebny v Bohnicích. Muž má soudem nařízenou ochranou sexuologickou léčbu pro partnerský sadomasochismus a mohl by být nebezpečný bývalé přítelkyni, které v minulosti vyhrožoval.

Popis hledaného: výška 195 cm, silná mohutná postava, světlé krátce střižené vlasy a zelenošedé oči. Muži chybí horní zuby. Oblečený by měl být do světlých kalhot, tmavé mikiny a na očích by měl mít dioptrické brýle s modrými obroučkami.