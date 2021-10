Na linku pražských strážníků upozornil občan na jízdu mladíka, který řídil auto na Praze 7 a nevlastnil řidičský průkaz. "Hlídka strážníků na vozidlo BMW narazila právě ve chvíli, kdy jeho řidič parkoval. Mladý cizinec se hlídce hned přiznal, že je mu teprve 17 let a že řidičské oprávnění nevlastní. Spolujezdcem byl 19letý mladík, který byl současně vlastníkem vozidla. Bizarní situace nastala po příjezdu policie, která zjistila, že ani majitel auta není držitelem řidičského oprávnění, proto jízdu oběma mužům zakázala," uvedla na svém serveru Městská policie hlavního města Prahy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.