Praha - Jízda bez rozsvícených světel a vyjetí do protisměru. To byly prohřešky, které strážníky Městské policie Praha hlídkující v Horních Měcholupech upozornily na problémového řidiče, který za bílého dne usedl za volant silně ovlivněn alkoholem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Členové hlídky nepřehlédli, jak zhasnuté auto ve čtvrtek dopoledne vyjíždí z parkoviště v Boloňské ulici a kolem radnice Prahy 15 (kde mimochodem sídlí i okrsková služebna městské policie) míří do Milánské, kde pak vyjelo do protisměru.

Jakmile ale kvůli přestupku řidiče zastavili, už první pohled na muže za volantem dával na srozuměnou, že tohle vypadá vážněji. Šofér se snažil komunikovat, moc se mu to ale nedařilo. Hovořil nesrozumitelně - a silný pach alkoholu v jeho dechu dával tušit, co je příčinou. To, že má upito, ostatně ani nepopíral. „Pil jsem celou noc a mám v sobě asi litr slivovice," přiznával.

„Dvě stovky si nechám na cigarety, tak tisíc korun bude stačit"

Nepřipouštěl si ale, že by to byl nějaký vážný problém. Společně s doklady vytáhl peníze - a prý: vyřešíme to na místě. A jasno měl i v počtech. „Dvě stovky si nechám na cigarety, tak tisíc korun bude stačit. A pokud ne, mám tady kreditku," konstatoval - a myslel to vážně. Strážníkovi skutečně podával tisícovku.

K tomu, aby se vyhnul dechové zkoušce, mu to stejně napomohlo. Přístroj pak ukázal 2,26 promile. Je tak podezřelý ne z jednoho, ale hned ze dvou trestných činů: vedle podplácení také z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Jeho následné vysvětlení možná pomůže leccos pochopit - rozhodně ale není omluvou. Muž se totiž svěřil, že pije hodně - a to každý den. Už od začátku roku, kdy mu zemřela žena. Dodal ještě, že se mu nechce dál žít - a že vše ukončí…