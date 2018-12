/FOTOGALERIE/ Ve velmi vypjaté atmosféře probíhalo u Městského soudu v Praze pondělní jednání v kauze Opencard, kde bývalý pražští radní dostali podmínečné tresty. Verdikt není pravomocný, obžalovaní vinu odmítají a obratem se odvolali. Exprimátor Tomáš Hudeček (dříve TOP 09) se při odůvodňování rozsudku hlasitě ohrazoval s tím, že „to není pravda“.

V soudní síni zaznělo mnoho emotivních výroků. Hudeček třeba přirovnal soudce Alexandra Sotoláře ke komunistickému prokurátorovi Josefu Urválkovi, který odsoudil k trestu smrti politické vězně ve vykonstruovaných procesech v padesátých letech minulého století.

„Směju se,“ reagovala bývalá radní pro informatiku Eva Vorlíčková (dříve TOP 09), která má podmínku na tři roky. Stejně dopadl šéf magistrátního odboru informatiky Jan Teska. Hudeček spolu s někdejším radním pro dopravu Josefem Noskem (dříve ODS, nyní kandidoval za hnutí Starostové pro Prahu) odešli s dvouletou podmínkou.

Nosek proces označil za „absurdní divadlo“. Při rozhovoru s novináři si pak ještě přisadil: „Bém to koupil za dvě miliardy a Krnáčová to spláchla do hajzlu.“ Narážel tak fakt, že projekt primátora Pavla Béma (tehdy ODS) Hudečkova nástupkyně Adriana Krnáčová (ANO) zrušila a místo červené Opencard zavedla zelenou kartu s názvem Lítačka.

Podle webu České noviny pražský městský soud vyhověl požadavku státního zástupce Tomáše Lejnara, který označil navržené tresty za výchovné. Nepřistoupil pouze na Lejnarovu žádost, aby čtveřice musela společně uhradit hlavnímu městu škodu ve výši přes 17,7 milionu korun. Každý z obžalovaných má Praze zaplatit 40 tisíc korun i s úroky, se zbytkem nároku soud město odkázal do civilního řízení. Přihlédl při tom „ke specifickým okolnostem případu“.

Spravedlnost takhle fungovat nemá

„Za porušení povinnosti při správě cizího majetku a za porušení pravidel hospodářské soutěže rozdal Sotolářův senát obžalovaným stejné tresty už v září 2016. Vrchní soud tento rozsudek následně zrušil s tím, že Sotolář dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním. Některé části výpovědí svědků i obžalovaných totiž při hodnocení důkazů opomenul, jiné zase nepřesně interpretoval,“ uvádí web agentury ČTK.

Soudce Sotolář pondělní rozhodnutí zdůvodnil tak, že neshledal důvody pro jakoukoliv změnu skutkových zjištění. Nové hlavní líčení, které bylo naplánováno až do čtvrtka, stihl za jeden den i proto, že v úvodu zamítl vznesené návrhy obhajoby na doplnění dokazování i Hudečkovu námitku na svou podjatost. Rozsudek vyhlásil i přesto, že o možné podjatosti bude rozhodovat ještě vrchní soud.

Rozhořčený exprimátor Hudeček soudci sdělil, že při minulém hlavním líčení z jeho otázek zcela zjevně cítil, že si na věc už udělal názor. „Já si myslím, že takhle spravedlnost fungovat nemá. Je to hanba,“ zdůraznil bývalý politik.

Státnímu zástupci, který spis přebral po obviněné kolegyni Dagmar Máchové, Hudeček zase vyčetl, že se na věc nepodíval kriticky a obecněji se nezamyslel nad tím, proč vlastně vznikla. „Víte vůbec, co jste říkal?“ reagoval na Lejnarův závěrečný návrh.

Exprimátora Svobodu chrání poslanecká imunita

Případ se týká kontraktů s tehdejším vlastníkem práv k Opencard, firmou Haguess. Pražští radní je v dubnu 2012 jednomyslně schválili poté, co jim je doporučila hodnotící komise. Podle rozsudku tím Haguess neoprávněně zvýhodnili. Obžalovaní se však hájí tím, že projekt Opencard byl dlouhodobým problémem z Bémovy éry a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak. „Mám velmi intenzivní pocit, že jsem městu i v porovnání s garniturou přede mou a po mně výrazně prospěl. Místo toho tady stojím už několikátý rok po sobě jako zločinec,“ zlobil se Hudeček v závěrečné řeči.

Nynější verdikt se netýká dalšího bývalého primátora Bohuslava Svobody (ODS), který byl pražským lídrem strany i v letošních volbách. Zastupitel Svoboda byl se zmíněnou čtveřicí před dvěma lety nepravomocně odsouzen také - k podmínce v délce dvou a půl let. Avšak Svoboda se mezitím stal poslancem a jeho stíhání bude moci pokračovat až po skončení mandátu.

Dalších deset obviněných justice už dříve pravomocně osvobodila. Klid mají bývalí radní Lukáš Manhart, Václav Novotný, Helena Chudomelová (všichni TOP 09), Pavel Richter, Radek Lohynský a Ivan Kabický (všichni ODS). Bez trestu zůstali i zaměstnanci magistrátu Štěpán Hladík a Veronika Pražáková a externí členové hodnotící komise Aleš Němeček a David Kučera.