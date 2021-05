Za vraždu motivovanou ziskem uložil dnes pražský městský soud čtyřiadvacetiletému Janu Bémovi sedmnáctiletý trest vězení. Mladý muž podle obžaloby v listopadu 2019 škrtil svého známého tkaničkou a v bezvědomí ho hodil do kanálu. Tělo osmadvacetiletého Slováka se později našlo v čistírně odpadních vod v Praze 6. Bém vinu odmítá. U hlavního líčení uvedl, že svého slovenského známého pouze v hádce strčil a odešel. Rozsudek není pravomocný.

Jan Bém (vlevo) přichází 26. dubna 2021 k Městskému soudu v Praze. | Foto: ČTK

Bém a jeho známý podle státního zástupce Vladimíra Pazourka předloni 8. listopadu popíjeli v baru v Hostivaři. Z podniku se opilí vydali do rychlého občerstvení. Po cestě však mladý muž Slováka napadl a chtěl ho zabít. Škrtil ho tkaničkou a když upadl do bezvědomí, vzal mu telefon a peněženku s platební kartou. Protože si myslel, že je mrtvý, odtáhl ho ke kanálu. Otevřel víko a muže do něj hodil.