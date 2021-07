Vražda kvůli vile: výjimečný trest zrušen, případ bude řešit jiný soud

ČTK





Odvolací soud zrušil Tomáši Fialovi výjimečný třiadvacetiletý trest vězení, který dostal za dvojnásobnou vraždu motivovanou získáním vily v pražské Bubenči. Případ předal z Prahy do Hradce Králové. Dnes to sdělil mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. V kauze zavražděného páru, jejichž těla nalezla policie ve vodní nádrži Švihov po několika měsících pátrání, čelí obžalobě také Fialův přítel Jiří Nehyba. Podle nepravomocného rozhodnutí si měl odpykat pět let za pokus o podvod a zaplatit pět milionů korun jako peněžitý trest. Mladíci vinu odmítají.

U Městského soudu v Praze začalo 23. září 2020 hlavní líčení v případu dvou mladíků viněných z vraždy partnerského páru z Prahy 6, jejichž těla byla nalezena v roce 2019 po měsících pátrání ve středočeské nádrži Švihov na řece Želivce. Na snímku je obžalo | Foto: ČTK