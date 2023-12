Vražda v Klánovicích: Přes dvě stovky policistů od úterního rána pročesávají les

V Klánovickém lese, kde před několika dny zatím neznámý střelec zavraždil muže a kojence, pokračuje v úterním ránu pátrání. Dvě stovky policistů pročesávají les. Zátah v lese potvrdila i starostka Prahy-Klánovic Alena Kolovrátková. "Prosím, pokud to není nezbytně nutné, nevstupujte dnes do lesa," vyzvala místní. Pachateli podle mluvčího Městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly hrozí odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

Vyšetřování vraždy v Klánovicích. | Video: Deník/Radek Cihla