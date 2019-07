K vraždě došlo pozdě večer 4. března v bytě v Horynově ulici. Muž spící dítě podle obžaloby „napadl bez objektivního důvodu”, předtím vypil větší množství alkoholu. Smrtelná zranění dvouleté holčičce způsobil nožem.

Partner matky dítěte přitom ještě týž den šel s dívenkou, kterou znal od narození, na procházku. Soužití nesezdaného páru však nebylo ideální, jejich spory i napadení řešila policie už v minulosti. Podle deníku Právo předcházela hádka mezi partnerem a matkou dítěte i vraždě.

Policisté krátce po činu podezřelého pachatele zadržela a soud jej poslal do vazby kvůli obavám z toho, že na svobodě by se muž skrýval nebo by se dopustil dalšího trestného činu.