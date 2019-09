„Stav je stále stejný, žena není schopná žádných úkonu trestních řízení,“ potvrdil mluvčí krajského ředitelství policie Jan Daněk informace Pražského deníku, že matku zadrženou na místě činu celou od krve kriminalisté stále nevyslechli. Podle informací deníku Právo však už vražedkyně podstoupila vyšetření lékařů a znalců, podle kterých byla pachatelka nepříčetná.

Pak by musela policie místo obvinění z vraždy případ odložit a žena by pak putovala do psychiatrického či detenčního ústavu. Podle Práva je ostatně už teď hospitalizována v bohnické léčebně. „Znalecké posudky stále nebyly vypracovány,“ odpověděl však policejní mluvčí Daněk na dotaz Pražského deníku s tím, že další informace se veřejnost včas dozví.

Zatím je tedy prostor na spekulace. V krátké době po tragické události se povedlo redakci zjistit, že sedmatřicetiletá žena pravděpodobně trpěla psychickými potížemi, s nimiž bojovala i s pomocí drog. Její vztah se synem ovšem podle fotek vypadal láskyplně. Ale o chlapce se poslední dobou starala babička.

„Matka začala asi před dvěma lety bombardovat soudy, policii, sociální službu, ombudsmanku i psychiatry informacemi o tom, že babička chlapce týrá,“ napsalo Právo. Pražskému deníku se informaci vzhledem k mlčenlivosti veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové nepodařilo ověřit.

Podle listu, který čerpá z důvěryhodného zdroje seznámeného s případem, byla vražedkyně z Břevnova za posledních dvanáct let - tedy pravděpodobně i před synovým narozením - třináctkrát hospitalizována ve dvou psychiatrických nemocnicích: „Naposledy tam skončila jen pár měsíců před útokem.“

Žena byla léčena kvůli bipolární afektivní poruše, ovšem povaha psychického onemocnění se údajně změnila v paranoiu, jejíž různé druhy spadají v medicínské klasifikaci pod schizofrenii. Deník Právo tvrdí, že žena týden před vraždou vysadila léky. Těžko pochopitelný čin v tu chvíli brala tak, že sebe i dítě „převede do stavu duchů“, aby se oba zbavili pozemského trápení. Bohužel tenhle blud nedokázal nikdo zastavit…