Snad jen pes Rony ví, co se v osudný den v domě v Šlikově ulici stalo. Čtyřnohý miláček se stal němým svědkem těžko uvěřitelné události. „Volejte policii! Volejte policii!“ křičela podle sousedů babička mrtvého chlapce, která dorazila na místo činu před příjezdem zdravotnické záchranné služby i policejních hlídek. Její vnuk (nebo její dcera) ji kontaktovali. Cestou už musela tušit, za jakou hrůzou míří…

Po chvíli z domovních dveří vyvedli vyšetřovatelé ženu s pouty na rukou. Hnědé tílko i legíny s gepardím vzorem měla potřísněné krví. Byla malátná, křivila obličej. Podle známých okolností policisté a pak záchranáři umírajícího kluka marně oživovali. Žena se ještě předtím pokusila o sebevraždu. „Zadržená žena skončila v nemocnici kvůli svým zraněním a nyní je ze smrti svého syna podezřelá,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk s tím, že kolegové z „mordparty“ přebírají případ a nařídili soudní pitvu mrtvého dítěte.

Podle obyvatel domu, kde došlo k tragickému činu, bydlela dvojice v pronajatém bytě jen pár měsíců. Nic nenasvědčovalo tomu, že se stane taková tragédie. Matka i syn byli milí. Teprve v neděli se vrátili od chlapcových prarodičů z chalupy. „Můj milovaný syn,“ napsala sedmatřicetiletá žena v polovině července na facebookovou stránku, kterou si zřídila navíc k osobnímu profilu.

Láskyplné fotky

Láskyplně vypadají i ostatní fotky, kde se usměvavý chlapec tiskne ke své matce. Ještě necelý týden před tragédií žena zveřejnila fotku, kde její syn leží na zemi a hraje si s milovaným psem Ronym. Jenže její poslední „profilovka“ z 18. srpna potvrzuje zvěsti okolí, že měla problémy s drogami. Údajně užívala pervitin.

Lidé z pošty v sousední Praze 5, kde zadržená žena pracovala, pod podmínkou zachování anonymity tuto verzi Pražskému deníku potvrdili. „Kolegyně z provozu říkali, že je bláznivá. Měla psychické problémy a chovala se občas divně,“ řekl jeden z nich. „Ale o mně, když jsem přišel s brašnou, vždycky tvrdila, jak to tam najednou hezky voní. A zvláštně se dívala.“

Že je krvavá vřažedkyně „feťačka“, si mysleli i ostatní spolupracovníci. „Poslední dobou ani nechodila do práce, vedoucí uvažoval o jejím vyhazovu kvůli neomluveným absencím,“ uvedla pro Pražský deník jedna pošťačka. Nyní se zdá, že do zaměstnání dlouhou dobu nepřijde. Těžko říct, zda vůbec bude schopná někdy vysvětlit, proč to v pondělí udělala. Proč?