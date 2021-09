„Důvodů k ujíždění měl hned několik. Provedená dechová zkouška ukázala více než jedna a půl promile alkoholu v dechu a test na drogy byl pozitivní. Navíc lustrací policisté na místě zjistili, že několikrát soudně trestaný recidivista má uložené tři platné zákazy řízení do roku 2022,“ doplnila Siřišťová.

Pronásledování skončilo až v ulici Pod Bání, kde řidič nezvládl řízení a naboural do zaparkovaného vozidla. Z auta vystoupil a snažil se policistům ztratit v přilehlém sídlišti. To se mu však nepovedlo, policisté ho dostihli a za užití donucovacích prostředků zadrželi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.