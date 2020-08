Případ se odehrál počátkem července po osmé hodině večerní v jedné z administrativních budov v Palackého ulici na Novém Městě. Zatím neznámý muž nepozorovaně vnikl do budovy a z úklidového vozíku uklízečky, která do objektu pravidelné dochází, sebral klíče od kanceláří a také ordinací.

Ve třetím poschodí si právě jednu z lékařských ordinací odemkl a odcizil zde trezor s recepty na opiáty, knihu s kopiemi receptů na opiáty, tři ampule morfinu, finanční hotovost a doktorské oblečení. Mezitím si ale uklízečka povšimla, že svazek klíčů zmizel z vozíku. Protože tou dobou už v budově kromě ní a vrátného neměl správně nikdo být, vydala se do recepce.

Zmizel v ulicích

Vzhledem k tomu, že vrátný nikoho vejít neviděl, rozhodli se společně objekt prohledat. Ani se nenadáli a našli co hledali. Pachatel právě chodbou, do které vešli, mizel i s lupem. Následoval pokus o jeho zadržení, mladík byl ale příliš rychlý. V mžiku se pronásledovatelům prosmýkl a vyrazil ven do ulic, kde zmizel.

Zdroj: Policie ČR

„Policisté při prověřování zajistili kamerové záznamy, na kterých je podezřelý muž zachycen. Pokud ho poznáváte, nebo víte, kde by se mohl zdržovat, kontaktujte linku 158,“ řekla policejní mluvčí Lucie Drábková.

„V současné době je čin prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za což muži v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až dvě léta,“ dodala mluvčí.