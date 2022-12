Za výroky proti Ukrajincům musí Tušl do vězení, Čermák má podmínku

„Kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je podezřelý muž vidět, jak do domu přichází takzvaně nalehko a odchází po šesti minutách obtěžkán zmiňovaným kufrem. Dá se tedy říci, že si za každou minutu v domě vydělal půl milionu korun. Je to ale jen hypotéza, protože když ho někdo pozná, kriminalisté ho dopadnou a soud odsoudí, tak mu hrozí za tento čin až osm let ve vězení. V tom případě by jeho zisk činil pouhých 70 haléřů za jednu minutu. Samozřejmě způsobenou škodu bude muset navíc zaplatit,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Pokud muže muže na záběrech někdo poznává, policie vyzývá, ať se ozve na linku 158.