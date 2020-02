Na případ upozornil řeporyjský starosta Pavel Novotný a záznam z kamery zveřejnila internetová televize Mall.tv v sekci Extrémní starosta. Ve čtvrtek pražská policie na Twitteru informovala, že se případem zabývá. "Policisté se zabývají videem, které se objevilo na sociálních sítích, a jsou na něm vidět tři ženy, jak převádí skupinu dětí přes železniční přejezd i když jsou spuštěné závory a svítí výstražná červená světla. Věc je prověřována pro podezření z trestného činu obecné ohrožení," píše se v tweetu.

Za mě takhle. A je mi úplně jedno, že jeden vlak projel a druhý stojí ve stanici, nebo na co se budou vymlouvat během podání vysvětlení. Tohle jsme prostě natočili na tom přejezdu. Tečka. https://t.co/zUmcefP1Ty — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 5, 2020

"Gratuluji všem vychovatelkám. Jistě, jeden vlak projel, do druhého nastupujete. Tak přesně za tuhle argumentaci si vás podám. Pane bože, ta kamera běží teprve dva dny…," glosoval Novotný událost na svém facebookovém profilu.

Těžko pochopitelné je, že dospělé ženy riskovaly nejen své, ale i životy dětí, o které mají pečovat. Celá skupina podle Novotného není místní. „Moje školka to není, to už bych rozdával výpovědi, ale hledáme je. Nastupovali do vlaku směrem na Smíchov,“ dodal ještě pro portál iDNES.cz.

Praha: Policisté se zabývají videem, které se objevilo na sociálních sítích, a jsou na něm vidět tři ženy, jak převádí skupinu dětí přes železniční přejezd i když jsou spuštěné závory a svítí výstražná červená světla. Věc je prověřována pro podezření z TČ obecné ohrožení. — Policie ČR (@PolicieCZ) February 6, 2020

Naštěstí nedošlo k žádné nehodě, Drážní inspekce se proto tímto incidentem nezabývá. Ale je jisté, že došlo porušení zákona o drahách. „Je klíčové, zda bliká červené světlo. Pokud ano, tak chodec, ani jiný účastník silničního provozu, na přejezd nesmí vstupovat,“ uvedl Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.