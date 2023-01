„Dohodli jsme několikero opatření a postupů. Doufám, že se v dohledné době projeví nejen dopadením pachatelů, ale i jejich odsouzením – včetně náhrady škody,“ konstatoval.

Deníku řekl, že o konkrétních policejních opatřeních nemůže hovořit, dokud je nezveřejní sama policie. Chystají se však i další kroky. Patří k nim nanonástřiky, které zajistí, že úsilí sprejerů nebude míst smysl: jejich dílo nevydrží, ale steče. Chystá se také přelepování nalezených čmáranic jako okamžitá pomoc, což dá vandalům na srozuměnou, že jejich snažení je marné. A mohlo by účinkovat, až se tohle zjištění ve sprejerské komunitě rozkřikne.

Agresivní muž vyhrožoval sebevraždou a útokem na policii. Skončil na psychiatrii

Dojde také na instalování kamer sledujících dění, a to jak na stanovištích vlaků, tak i přímo uvnitř v jednotlivých soupravách. Vybrané elektrické jednotky CityElefant by tak nově měly být vybaveny právě kamerami. V té souvislosti však Borecký připomíná, že nejprve bude třeba vyřešit některé souvislosti – a ty nejsou jen technické a finanční: „Je třeba projednat ochranu soukromí lidí s Úřadem pro ochranu osobních údajů.“

Během prvního kvartálu bychom tyhle věci chtěli mít dořešeny,“ řekl Borecký Deníku. Připouští ale, že jde o nákladná opatření, a tak tak se ještě chystají debaty s Českými drahami o tom, pro které vlaky budou mít smysl. Chystají se však i další kroky. „Jako třeba ostraha dep – ale to už se dostávám do oblasti, kde podrobnosti říkat nechci,“ konstatoval.

Někdy je cílem jen ničit, nic víc

Čmárat po vlacích někomu přijde jako vcelku zábavná kratochvíle. A nejsou to jen jednotlivci; i celé skupiny. Vlaky přitom sprejerství posouvají na novou úroveň: tvůrce může mít pocit, že železnice jeho dílo vyveze do světa. Vzrušení spojené s porušováním zákona se navíc jeví poměrně „bezpečně“: i v případě dopadení a prokázání viny pachatel zpravidla vyvázne jen s peněžitým trestem a případně podmínkou. Nástup do vězení za tento skutek by spíš byl výjimkou než pravidlem, jakkoli policie zdůrazňuje, že u soudu může být ve hře odnětí svobody až na jeden rok.

Starosta Prahy 7 varoval před nebezpečím pro děti. Důvod k panice prý ale není

Zvlášť v posledních dvou letech aktivita sprejerů výrazně zesílila a škody se šplhají do desítek milionů korun. Očištěná souprava pak zpravidla nevydrží bez poskvrny dlouho. Vandalové se přitom nevěnují jen vytváření obrázků, kde jejich záměr snad ještě lze tak nějak pochopit.

Odstavené vlaky, ale i ty jedoucí se někteří snaží vysloveně ničit; bez jakéhokoli dalšího efektu. Někteří tak na projíždějící soupravy hážou pytlíky s barvou, jiní rozřezávají sedačky – a dokonce se nerozpakují „oslepit“ čelní sklo u strojvedoucího postříkáním nebo poškrábáním.

Aktuální pátrání z hlavního města



Mluvčí pražské policie Jan Rybanský v pátek 27. ledna zveřejnil pátrání po totožnosti dvou mladíků, kteří ve čtvrtek 12. ledna téměř v pravé poledne posprejovali vlakovou soupravu v železniční stanici Praha Smíchov. Přivolaní policisté pachatele při činu vyrušili, dotyčným se ale podařilo uprchnout. Unikli sice zadržení na místě činu, ale obličeje podezřelých zachytily bezpečnostní kamery v jiných dopravních prostředcích.



Policisté záběry zveřejnili a žádají veřejnost o spolupráci: informace k totožnosti zachycených mužů a kde je hledat lze předat prostřednictvím linky 158. Několik nápisů vytvořených na soupravě představuje škodu vyčíslenou na více než 22 tisíc korun.



Zdroj: Policie ČR